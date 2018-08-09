Американська кіноакадемія ввела нову номінацію на премію «Оскар»



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Статуетки премії «Оскар»

Передбачається, що в новій номінації нагороджуватимуться високобюджетні касові блокбастери

В американській кінопремії «Оскар» з'явиться нова номінація «Видатний популярний фільм».

Про це повідомляє Vanity Fair.

Критерії висунення на нову номінацію будуть визначені найближчим часом.

Варто зазначити, що це перша за останні 17 років зміна в номінаціях. Попередньою була поява категорії «Найкращий анімаційний фільм» у 2001 році (першим лауреатом став мультфільм «Шрек»).

Передбачається, що в новій номінації нагороджуватимуться високобюджетні касові блокбастери, які регулярно потрапляють в основну категорію, але зазвичай програють там драматичним фільмам.

Нагадаємо, наступна церемонія вручення кінопремії відбудеться 24 лютого 2019 року в театрі Dolby в Лос-Анджелесі.

До слова, британське видання The Guardian помістило фільм Лозниці до списку кращих у 2018 році.