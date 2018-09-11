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    Американська телеакадемія назвала кращий мультсеріал 2018 року

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    Кадр з мультсеріалу &laquo;Рік і Морті&raquo; Cartoon Network - Американська телеакадемія назвала кращий мультсеріал 2018 року
    Кадр з мультсеріалу «Рік і Морті» Cartoon Network

    Серіал телеканалу HBO «Гра престолів» фігурував в 22 номінаціях «Еммі»

    Члени Американської телеакадемії назвали науково-фантастичний анімаційний серіал «Рік і Морті» кращою мультиплікаційною передачею 2018 року. Список лауреатів Creative Arts Emmy Awards опублікований на сайті «Еммі».

    Мультсеріал Джастіна Ройланда і Дена Хармона отримав «Еммі» за епізод «Огурчик Рік» з третього сезону.

    Кращим короткометражним анімаційним шоу Американська телеакадемія визнала серіал «Робоцип».

    Серіал телеканалу HBO «Гра престолів» фігурував в 22 номінаціях «Еммі» і виграв в семи: зокрема, творці отримали нагороди за кращу оригінальну музику, кращий саунд-продакшн, кращі костюми, кращі спецефекти і кращий грим.

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