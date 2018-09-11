Американська телеакадемія назвала кращий мультсеріал 2018 року
-
Розсилка
Кадр з мультсеріалу «Рік і Морті» Cartoon Network
Серіал телеканалу HBO «Гра престолів» фігурував в 22 номінаціях «Еммі»
Члени Американської телеакадемії назвали науково-фантастичний анімаційний серіал «Рік і Морті» кращою мультиплікаційною передачею 2018 року. Список лауреатів Creative Arts Emmy Awards опублікований на сайті «Еммі».
Мультсеріал Джастіна Ройланда і Дена Хармона отримав «Еммі» за епізод «Огурчик Рік» з третього сезону.
Кращим короткометражним анімаційним шоу Американська телеакадемія визнала серіал «Робоцип».
Серіал телеканалу HBO «Гра престолів» фігурував в 22 номінаціях «Еммі» і виграв в семи: зокрема, творці отримали нагороди за кращу оригінальну музику, кращий саунд-продакшн, кращі костюми, кращі спецефекти і кращий грим.