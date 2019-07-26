Американські прокурори пропонували Фірташу таємну угоду? The Hill опублікувало деталі



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Фірташ не свідчив проти Трампа - не мав такої інформації

Американське видання: Команда Мюллера потребувала зіркового свідка

Команда спецпрокурора Роберта Мюллера хотіла отримати компромат на президента США Дональда Трампа від українського бізнесмена Дмитра Фірташа. Про це пише журналіст американського видання The Hill Джон Соломон.

Так, Соломон з'ясував, що заступник спецпрокурора Ендрю Вайсман пропонував скасувати кримінальні обвинувачення, які Фірташу висунули у США, в обмін на свідчення проти глави Білого Дому.

«Схоже, команда Мюллера зрозуміла, що «досьє Стіла» (документи, зібрані дискредитованим британським шпигуном Крістофером Стілом - ймовірно, про зв‘язок Трампа з Кремлем) не таке вже й серйозне, і треба ще щось знайти. Тож вони зробили спробу змусити пана Фірташа піти на угоду зі слідством. Ендрю Вайсман запропонував дати свідчення, але у пана Фірташа і не було такої інформації, і він відмовився щось надавати, бо він не мав того, чого вимагали», - прокоментував він.

На думку Стіла, команда Мюллера із самого початку розуміла слабкість цієї справи, і потребувала, щоб додався якийсь зірковий свідок і приніс їм покази.

Як відомо, Роберт Мюллер займається розслідуванням можливого втручання РФ у вибори в США.

Як повідомлялося, український олігарх, глава ради групи компаній Group DF Дмитро Фірташ був заарештований в Австрії 12 березня 2014 за запитом США. За попередньої американської адміністрації українського бізнесмена звинуватили в тому, що він за допомогою хабарів на загальну суму $18,5 млн намагався отримати дозволи на видобуток титанової сировини в Індії для подальшого продажу готової продукції в США компанії Boeing. Фірташ всі звинувачення відкидає і називає їх політично мотивованими, спрямованими на обмеження його впливу на процеси в Україні.

У кінці червня цього року Верховний суд Австрії підтвердив законність прийнятого в лютому 2017 року рішення нижчої інстанції - Вищого земельного суду Відня - про екстрадицію Фірташа. Міністр юстиції Австрії схвалив це рішення у середині липня, однак процес екстрадиції був припинений через клопотання українського бізнесмена про новий розгляд.