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    Американські військові здійснили розвідувальні польоти над Кримом і Донбасом

    Попередній політ відбувся 1 січня
    Американські військові знову здійснюють демонстративні обльоти окупованій росіянами території України. Сьогодні над південними і східними регіонами літав стратегічний безпілотний розвідник RQ-4A Global Hawk. Літак пройшов над Донецькою і Луганською областями і повернувся на базу в Італії через Запорізьку, Херсонську, Миколаївську і Одеську
    • Вчора, 22:58
    • Розсилка
    <span>Літак ВМС США</span>
    Літак ВМС США

    Попередній політ відбувся 1 січня

    Американські військові знову здійснюють демонстративні обльоти окупованій росіянами території України.

    Сьогодні над південними і східними регіонами літав стратегічний безпілотний розвідник RQ-4A Global Hawk.

    Літак пройшов над Донецькою і Луганською областями і повернувся на базу в Італії через Запорізьку, Херсонську, Миколаївську і Одеську області.

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    Одночасно з ним працював пілотований літак-розвідник P-8A Poseidon, він пройшов біля окупованого Криму.

    З початку року це вже, щонайменше, другий політ розвідувального літака ВМС США поблизу узбережжя Криму. Перший був зафіксований 1 січня.

    Нагадаємо, це не перші польоти американських розвідників в даних районах. Судячи з того, що вони роблять їх з включеними транспондерами, ці акції носять показовий характер.

    США політ військові
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