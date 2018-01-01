Американські військові здійснили розвідувальні польоти над Кримом і Донбасом
- Вчора, 22:58
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Попередній політ відбувся 1 січня
Американські військові знову здійснюють демонстративні обльоти окупованій росіянами території України.
Сьогодні над південними і східними регіонами літав стратегічний безпілотний розвідник RQ-4A Global Hawk.
Літак пройшов над Донецькою і Луганською областями і повернувся на базу в Італії через Запорізьку, Херсонську, Миколаївську і Одеську області.
Одночасно з ним працював пілотований літак-розвідник P-8A Poseidon, він пройшов біля окупованого Криму.
З початку року це вже, щонайменше, другий політ розвідувального літака ВМС США поблизу узбережжя Криму. Перший був зафіксований 1 січня.
Нагадаємо, це не перші польоти американських розвідників в даних районах. Судячи з того, що вони роблять їх з включеними транспондерами, ці акції носять показовий характер.