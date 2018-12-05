Анкара: Трамп не хоче жодних проблем із постачанням F-35 Туреччині



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Туреччина планувала закупити не менш як 100 винищувачів F-35 Lightning II

Керівник МЗС Туреччини Мевлют Чевушоглу повідомив про деталі переговорів між Дональдом Трампом і Реджепом Ердоганом щодо постачання Анкарі американських винищувачів 5 покоління F-35 Lightning II. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Так американський президент в розмові із турецьким візаві начебто заявив про те, що він не хотів би бачити жодних проблем у постачанні Анкарі згаданих літаків. Відповідні переговори між Дональдом Трампом і Реджепом Ердоганом мали місце на саміті G20 в Буенос-Айресі.

За словами Мевлюта Чевушоглу, який виступив в Брюсселі після засідання керівників МЗС країн НАТО, Туреччина не бачить жодних перешкод, які б могли б завадити США продавати винищувачі F-35 Lightning II. Всього Анкара має намір придбати не менше 100 американських винищувачів 5 покоління.

Раніше Конгрес США поставив під сумнів можливість продажу цієї системи озброєння Туреччині своєю резолюцією. Американських законодавців непокоять можливі ризики для НАТО від отримання Туреччиною російської системи ППО С-400. Також в Вашингтоні викликає питання практика незаконного затримання американських громадян в Туреччині.