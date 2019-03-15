Антимонопольний комітет за 15 днів до виборів намагається погодити сумнівну угоду, потрібну Медведчуку?



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Антимонопольний комітет повинен узгодити перепродаж понад 50% акцій ТОВ «ПрикарпатЗахідтранс» білоруській компанії

За два тижні до виборів, на засідання Антимонопольного комітету винесли питання про переоформлення понад 50% акцій ТОВ «ПрикарпатЗахідтранс», який олігарх Віктор Медведчука використовує для поставок дизельного палива компанії Роснефть.

Про це повідомив народний депутат Сергій Лещенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Раніше Антимонопольний комітет України прийняв до розгляду заяву білоруського «Нефтебитумного заводу» про придбання понад 50% акцій ТОВ «Прикарпатзахідтранс», , що експлуатує українську ділянку нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок».

«Сьогодні, за два тижні до виборів, на засідання Антимонопольного комітету винесли делікатне питання. Воно стосується переоформлення одного з ключових активів, який потрапив під контроль Медведчука... Це нафтопродуктопровід під назвою «ПрикарпатЗахідтранс», який клан Медведчука використовує для поставок дизельного палива компанії Роснефть на український ринок», - написав Лещенко.

Він пояснив, що раніше труба належала російській державі.

«Пізніше рівненська суддя провернула схематоз і трубопровід опинився у пов'язаної з Медведчуком швейцарської фірми-прокладки. Ну і ось тепер, за 17 днів до виборів, Антимонопольний комітет повинен узгодити перепродаж труби ... білоруській компанії. Особливо ніхто вже не ховається. Покупцем труби у швейцарській прокладці клану Медведчука заявився ... «нафтобітумний завод», - зазначив нардеп.

Лещенко заявив що засідання Антимонопольного комітету перенесли.

Зазначимо, «Прикарпатзахідтранс» експлуатує трубопровід довжиною близько 1100 км, призначений для перекачування дизельного палива з Росії та Білорусі, а також для внутрішніх потреб України і транзиту в Європу.

У 2016 році власником «Прикарпатзахідтрансу» стала Швейцарська «International Trading Partners AG», придбавши його у російської кампанії «Транснефть».

Власником «International Trading Partners AG» значиться громадянин Німеччини Анатолій Шефер. За словами ЗМІ, він входить в оточення українського «кума Путіна» Віктора Медведчука, з яким нещодавно зустрічався Олександр Лукашенко.