Apple поступилась Huawei другим місцем за кількістю виготовлених смартфонів



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Huawei вперше в своїй історії обігнала Apple за кількістю виготовлених мобільних телефонів

Американська компанія Apple поступилась китайському Huawei та посіла третє місце за кількістю виготовлених смартфонів у другому кварталі 2018 року.

Про це йдеться у дослідженні International Data Corporation.

Як зазначається, Huawei вперше в своїй історії обігнала Apple за кількістю виготовлених мобільних телефонів. За три місяці компанія збільшила обсяги виробництва на понад 40%.

При цьому, світовим лідером за часткою виготовлених смартфонів залишається Samsung, яка сумарно виготовляє та продає кожен 5 мобільний телефон. Частка Apple становить 12%.

Раніше повідомлялось, що у ході первинного виходу на фондовий ринок, ще одна китайська компанія Xiaomi може виявитись дорожчою за Apple.