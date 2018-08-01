  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Apple поступилась Huawei другим місцем за кількістю виготовлених смартфонів

    • Розсилка
    Apple поступилась Huawei другим місцем за кількістю виготовлених смартфонів

    Huawei вперше в своїй історії обігнала Apple за кількістю виготовлених мобільних телефонів

    Американська компанія Apple поступилась китайському Huawei та посіла третє місце за кількістю виготовлених смартфонів у другому кварталі 2018 року.

    Про це йдеться у дослідженні International Data Corporation.

    Як зазначається, Huawei вперше в своїй історії обігнала Apple за кількістю виготовлених мобільних телефонів. За три місяці компанія збільшила обсяги виробництва на понад 40%.

    При цьому, світовим лідером за часткою виготовлених смартфонів залишається Samsung, яка сумарно виготовляє та продає кожен 5 мобільний телефон. Частка Apple становить 12%.

    Раніше повідомлялось, що у ході первинного виходу на фондовий ринок, ще одна китайська компанія Xiaomi може виявитись дорожчою за Apple.

    Читайте також
    телефон технології Apple мобільний зв’язок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ