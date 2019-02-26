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    Apple випустить свою кредитну карту

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    Apple випустить свою кредитну карту

    Apple планує вийти за рамки мобільних платежів

    Компанія Apple разом з Goldman Sachs випустить кредитну карту до кінця 2019 року, після тестування на співробітниках компаній.

    Таким чином, Apple планує вийти за рамки мобільних платежів, повідомляє Engadget.

    Технічний гігант в даний час знаходиться в процесі розгортання сервісу Apple Pay в ще більшій кількості країн, але фізична карта, як повідомляється, могла б принести більший дохід від прокрутки.

    Очікується, що карта Apple Pay буде інтегрована з додатком Apple Wallet, надаючи додаткові функції, включаючи засоби управління грошима, кредитами і виплатами. Також новинка може запозичити візуальні ефекти з програми Apple Health, в тому числі повідомлення.

    Карту Apple Pay випустять через платіжну систему Mastercard. За словами співрозмовників видання, власники карт отримуватимуть 2% -ний кешбек (повернення коштів) з більшості покупок, а також, можливо, знижки на гаджети Apple.

    Компанія Goldman Sachs, в свою чергу, сподівається, що спільне підприємство залучить фанатів Apple до онлайн-банку Marcus. Очікується, що тестування співробітниками компаній почнеться в найближчі тижні.

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