Армія Ізраїлю затримала судно, яке намагалося прорвати блокаду Сектора Гази



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На борту судна перебували 12 активістів з Німеччини, Іспанії, Канади, Швеції та Франції

Армія оборони Ізраїлю 4 серпня затримала парусне судно з активістами, які намагалися прорвати морську блокаду Сектору Гази.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що судно руху на підтримку палестинців «Свобода для Гази» йшло під прапором Швеції, на його борту перебували 12 активістів з Німеччини, Іспанії, Канади, Швеції та Франції. Вони планували доправити до Сектора гази медикаменти.

За даними міграційної служби Ізраїлю, наразі всі активісти перебувають у камері попереднього ув’язнення. В найближчий час їх депортують у свої країни.

Нагадаємо, 30 липня ізраїльська армія затримала судно з «Флотилії свободи», яке намагалося доправити гуманітарну допомогу до Сектору Гази в обхід морської блокади.

Блокада Сектору Гази розпочалася у вересні 2007 року після ракетних та мінометних обстрілів території Ізраїлю. Їх кількість значно збільшилася після повного виходу Ізраїлю з Сектору Гази та приходу там до влади ісламістського руху ХАМАС. Крім Ізраїлю, у блокаді бере участь Єгипет.