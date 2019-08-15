«Ашан» і «Росава» очолили список найбільш збиткових компаній України



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ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» - за три роки наростило збитковість на 280%

Значна кількість компаній не тільки демонструє збитки, що обчислюються десятками мільярдів грн, а й вперто їх нарощує

Чверть компаній, які перебувають на обліку Офісу великих платників ДФС, виявилися збитковими за підсумками першого півріччя 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба Офісу.

«За підсумками першого півріччя цього року 398 платників Офісу великих платників (а це 26,6% від загальної кількості платників податку на прибуток) - знаходяться у стані збитковості.

Збитки, що ними задекларовані, сягають 705,2 мільярдів гривень. 389,4 млрд грн з них - або 55,2% від всіх збитків по Офісу – припадає на банківський сектор», - йдеться у повідомленні.

Серед інших галузей найбільші збитки показали підприємства хімічної промисловості (72,4 млрд грн збитків), металургії (35,5 млрд), оптової торгівлі (27,4 млрд), інформаційної та телекомунікаційної галузі (23 млрд).

Офіс великих платників виділив наступні топ-5 підприємств з різних галузей з найбільшими показниками збитковості:

-ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «АЗОТ» – має збитки, що дорівнюють 9% всього обсягу збитків підприємств, які обслуговуються в Офісі (без урахування банківського сектору);

-ТОВ «Карпатнафтохім» - 5,4% від усіх збитків (без банків);

-ТОВ «Лайфселл» – 4,5% від усіх збитків (без банків);

-ПрАТ «Рівнеазот» – 4,4% від усіх збитків (без банків);

-ПАТ «Дніпровський меткомбінат» – 4,2% від усіх збитків (без банків).

«Значна кількість компаній не тільки демонструє збитки, що обчислюються десятками мільярдів грн, а й вперто їх нарощує – продовжуючи при цьому активно працювати: виробляти продукцію, торгувати, надавати послуги тощо», - зазначили в Офісі та навели в якості прикладів наступні:

-ПрАТ «Росава» - за три роки підприємство наростило збитковість на 1100%

-ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» - за три роки наростило збитковість на 280%

-КП «Харківські теплові мережі» - наростило збитковість на 226%

-ТОВ «Тримоб» – наростило збитковість на 60%

-ПАТ «Дніпровський меткомбінат» – за три роки наростило збитковість на 53%

-АТ ДТЕК «Західенерго» - наростило збитковість на 46%

-ПрАТ «ЗТР» – наростило за три роки збитковість на 16%

«Загалом систематично з року в рік декларують від'ємне значення об'єкту оподаткування 212 великих платників Офісу (без врахування банківського сектора) з сумою збитків в 300 млрд грн», - додали у ДФС.

Зазначається, що причинами збитковості найчастіше є перенесення збитків попередніх періодів або нарахування відсотків за різними видами позик.