Астана і Алмати повністю перейдуть на електромобілі

У країні планують відмовитися від автомібілів з бензиновими і дизельними двигунами

Найбільше місто Казахстану - Алмати і столиця республіки, Астана, повністю перейдуть на використання електромобілів. «Нам необхідно далі працювати в напрямку переходу громадського та приватного автотранспорту на газ. У майбутньому ми повинні прийти до того, що в Алмати і в Астані їздити будуть тільки на електромобілях», - заявив



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У країні планують відмовитися від автомібілів з бензиновими і дизельними двигунами

Найбільше місто Казахстану - Алмати і столиця республіки, Астана, повністю перейдуть на використання електромобілів.

«Нам необхідно далі працювати в напрямку переходу громадського та приватного автотранспорту на газ. У майбутньому ми повинні прийти до того, що в Алмати і в Астані їздити будуть тільки на електромобілях», - заявив президент країни Нурсултан Назарбаєв на зустрічі з Якимом (глава місцевого органу виконавчої влади) столиці Казахстану Бауржаном Байбековим.

Алмати - найбільше місто Казахстану з населенням близько 2,5 млн осіб, колишня столиця країни в 1927-1997 рр. Астана - столиця республіки з 1998 р, третє за величиною місто країни з населенням близько 1 млн осіб.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу, де скасування ПДВ і акцизу на імпорт нових і вживаних електрокарів передбачається на рік, а не на п’ять. Таку правку подав глава фракції БПП Артур Герасимов. Відзначимо, що у 2017 році українці придбали 2697 легкових електромобілів, що у 2,3 рази більше, ніж у 2016-му. Загальний парк електромобілів, які експлуатуються в Україні, вже перевищив 4 тисячі одиниць.