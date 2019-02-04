Аудит з боку НАБУ не виявив збитків у «справі Мартиненка» - адвокат



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Микола Мартиненко Фото: Станіслав Груздєв

Адвокат Петро Бойко заявив, що слухання в суді показали: всі звинувачення НАБУ проти Мартиненка та інших фігурантів цієї справи є сфабрикованими

Замовлений НАБУ аудит у так званій «справі Мартиненка» не виявив збитків по контракту «Енергоатому» з чеською «Шкодою» - в цій справі немає ніякого злочину. Про це з посиланням на адвоката Петра Бойка повідомила прес-служба екс-депутата Миколи Мартиненка.

«У цій замовній справі немає ні збитків, ні злочину – про це свідчать матеріали самого НАБУ. Навіть аудитори, які досліджували контракт на замовлення НАБУ, вказали, що не бачать жодних збитків. Вони обумовили можливість збитків тільки якщо слідство це доведе. Тобто, аудитори не захотіли написати те, що просило НАБУ. А НАБУ сподівалось на висновок аудиту як головний доказ», - сказав адвокат.

За його словами, у висновку аудиту можливі лише 3 варіанти - «є збитки», «нема збитків» або «підтвердити не можемо». Аудиторська компанія під тиском НАБУ написала ноу-хау - «якщо… – то…». Тому НАБУ організувало фейкову експертизу руками державної установи, аби хоч якось аргументувати – а на чому ж будується справа, якщо в ній нема збитків? Ця експертиза НАБУ була зроблена з грубим порушенням закону. Тому захист звернувся по незалежні експертні рецензії. Вони засвідчили, що НАБУ збрехало про збитки», - наголосив Петро Бойко.

«Після цього, - сказав адвокат, - НАБУ руками кишенькових ЗМІ почало атаку на Мін'юст та захист, звинувачуючи їх у тому, що справа розвалюється. От тільки захист зробив ці рецензії в рамках чинного законодавства (такі рецензії проводились і багато років тому), не кажучи вже про принцип змагальності сторін. А доказів проти Мартиненка у НАБУ не було і немає – лише маніпуляції та його піар-демонізація».

Адвокат повідомив, що «під час досудового слідства детектив НАБУ Дерновий відмовив захисту у дослідженні ціни на обладнання «Шкоди». Чому? Бо таке дослідження повністю спростувало б те, що намалювало НАБУ. Адже не було ніякого завищення ціни – вона була стандартною для всіх країн, в т.ч. України».

«А незалежний експерт, до якого звернувся захист, зробив висновок (експерт несе юридичну відповідальність) – наша держава отримала від контракту «Енергоатому» зі «Шкодою» 21 млн грн прибутку. Не збитків, а прибутку! Тому всі гучні звинувачення НАБУ є брехнею, яка буде спростована в судах – включаючи Антикорупційний», - підкреслив Петро Бойко.

За його словами, зараз НАБУ-САП і в суді, і в інформаційному просторі намагаються перевести увагу з відсутності збитків для держави на панамську компанію «Бредкрест». «Але, по-перше, це питання до «Шкоди» і їх економічних відносин, та й посередництво – звичайна законна діяльність. Як тільки «Шкода» отримала від «Енергоатому» кошти – це вже стали її гроші. По-друге, і головне – прив’язка до «Бредкресту» Миколи Мартиненка є маніпуляцією, яка спростована всіма документами – установчим договором компанії, випуском акцій, сертифікатом власника…. Там немає прізвища Мартиненка. Причому ці документи зібрані самим НАБУ – не дивно, що обвинувачення намагалось приховати їх від суду», - відзначив адвокат.

«Таким чином, слухання в суді показали: всі звинувачення НАБУ проти Мартиненка та інших фігурантів цієї справи є сфабрикованими. Причому ми вже дослідили основні матеріали звинувачення, включаючи розрекламовану «швейцарську флешку». І ніде немає жодного підпису Мартиненка, ніде він не розпоряджався коштами і не отримував жодної копійки. А що буде, коли ми дійдемо до матеріалів захисту? Вони остаточно поховають всі фейкові звинувачення з боку НАБУ-САП», - пообіцяв Петро Бойко.

Джерело: Еспресо ТВ