Авіатроща під Харковом: з'явилося відео моменту падіння літака з курсантами



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Відеокамера, встановлена на одній з висотних будівель в місті Чугуєві зняла останні секунди польоту АН -26

Це відео має допомогти слідчим та експертам встановити, що ж сталося після того, коли командир корабля повідомив про відмову лівого двигуна

Одна з камер спостереження, встановлена на висотній будівлі в Чугуєві, зняла момент падіння літака з курсантами. Відео у себе на сторінці в Facebook розмістив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Відеокамера, встановлена на одній з висотних будівель в місті Чугуєві зняла останні секунди польоту АН -26 Збройних сил України, що трагічно обірвався», - зазначив Геращенко.

Це відео має допомогти слідчим та експертам встановити, що ж сталося після того, коли командир корабля повідомив про відмову лівого двигуна і приготувався до посадки на правому.