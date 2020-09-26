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    Авіатроща під Харковом: з'явилося відео моменту падіння літака з курсантами

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    Відеокамера, встановлена на одній з висотних будівель в місті Чугуєві зняла останні секунди польоту АН -26 - Авіатроща під Харковом: з'явилося відео моменту падіння літака з курсантами
    Відеокамера, встановлена на одній з висотних будівель в місті Чугуєві зняла останні секунди польоту АН -26

    Це відео має допомогти слідчим та експертам встановити, що ж сталося після того, коли командир корабля повідомив про відмову лівого двигуна

    Одна з камер спостереження, встановлена на висотній будівлі в Чугуєві, зняла момент падіння літака з курсантами. Відео у себе на сторінці в Facebook розмістив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

    «Відеокамера, встановлена на одній з висотних будівель в місті Чугуєві зняла останні секунди польоту АН -26 Збройних сил України, що трагічно обірвався», - зазначив Геращенко.

    Це відео має допомогти слідчим та експертам встановити, що ж сталося після того, коли командир корабля повідомив про відмову лівого двигуна і приготувався до посадки на правому.

    авіакатастрофа Антон Геращенко літак Харківщина
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