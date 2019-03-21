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    Австралійський мільйонер відкрив вакансію компаньйона для мандрів

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    26-річний Метью Лепрі володіє чотирма онлайн-магазинами&nbsp;і веде семінари в різних країнах про те, як розбагатіти - Австралійський мільйонер відкрив вакансію компаньйона для мандрів
    26-річний Метью Лепрі володіє чотирма онлайн-магазинами і веде семінари в різних країнах про те, як розбагатіти

    Головна вимога до кандидата - бути веселим

    Мільйонер-мандрівник з Сіднея відкрив вакансію помічника, якому буде платити від 52 тисяч доларів. Головна вимога до кандидата - бути веселим.

    Про це повідомляє Daily Mail. 26-річний Метью Лепрі володіє чотирма онлайн-магазинами і веде семінари в різних країнах про те, як розбагатіти. В місяць австралієць заробляє 120 тисяч доларів. За словами Лепрі, подорожі під час роботи дозволили йому жити ідеальним життям, і він хоче дати кому-небудь таку ж можливість.

    Нещодавно Лепрі відкрив вакансію особистого помічника. Він буде допомагати австралійцю у веденні бізнесу і подорожувати разом з мільйонером. Кандидат повинен розбиратися в комп'ютерах і у веденні соцмереж. Також йому необхідно бути організованим, амбітним і веселим.

    Лепрі пропонує оклад від 52 тисяч доларів у рік плюс покриває всі витрати на медстраховку, дорожні витрати та проживання.

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