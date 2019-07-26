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    Австрія оголосила в розшук росіянина за підозрою в шпигунстві

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    Австрія оголосила в розшук росіянина за підозрою в шпигунстві

    Його підозрюють у роботі на ГРУ Росії

    Австрія оголосила в міжнародний розшук росіянина Ігоря Зайцева за підозрою в шпигунстві і роботі на Головне розвідувальне управління (ГРУ) Росії.

    Зазначається, що справа Зайцева пов'язана зі справою австрійського полковника у відставці, якого запідозрили у шпигунстві на користь Росії восени минулого року.

    Як стверджується, колишній військовий з кінця 1990-х років передавав російській військовій розвідкці інформацію про міграційну кризу, австрійську військову авіацію і артилерійські системи. За 20 років співпраці з Москвою він отримав близько 300 тисяч євро.

    Раніше повідомлялося, що Земельний суд Зальцбурга (Австрія) продовжив арешт відставного австрійського полковника, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

    Термін попереднього ув'язнення підозрюваного продовжували вже три рази з моменту його арешту.

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