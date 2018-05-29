Австрія планує провести реформу одного із органів розвідки

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Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung/Федеральне відомство захисту конституції і контртероризму Австрії

Партія свободи Австрії може намагатися реформами приховати спробу чисток

Уряд Австрії в вівторок заявив про наміри провести реформу одного із ключових розвідувальних органів. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Причиною такого рішення стало те, що міністра внутрішніх справ, який представляє праворадильну Партію свободи, звинувачують в спробах проводити політичні чистки. Раніше в 2018 році поліція вже проводила обшуки в офісах Федерального відомства захисту конституції і контртероризму Австрії (BVT) за підозрами щодо п’яти службовців щодо їх неспроможності правильно діяти із секретними даними. Це в тому числі поставило під сумнів питанням обміну даними із іноземними розвідувальними організаціями. Службовці під слідством, як передає частина ЗМІ Австрії, пов’язані із Народною партією. Проте очільник Міністерства внутрішніх справ Герберт Кікль заперечує звинувачення в політично мотивованих чистках.

Одним із тих, хто проходив в рамках розслідування був сам очільник BVT Петер Грідлінг, якому на деякий час призупинили повноваження. За його словами на сьогодні Федеральне відомства захисту конституції і контртероризму Австрії перебуває в невизначеності, яку треба буде подолати. За словами Кікля реформа BVT буде спрямована на посилення внутрішнього контролю і систем внутрішньої безпеки. На процес реформи впливатиме розслідування прокуратури. Проте як саме Міністр внутрішніх справ не пояснив.