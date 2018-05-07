Автобус у Румунії потрапив у ДТП: постраждали шестеро українців
- Сьогодні, 17:20
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Розсилка
Автобус із 44 особами на борту (42 туристи і 2 водія) повертався із Сербії
У понеділок на автомагістралі у Румунії сталася ДТП, внаслідок якої постраждало шестеро громадян України. Про це повідомив заступник директора ДКС МЗС України - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.
«У понеділок о 6 годині ранку на трасі міжнародного сполучення DN 2 сталась ДТП, внаслідок якої постраждало 6 громадян України. За оперативною інформацією, отриманою в телефонному режимі від представників поліції міста Бреїла, автобус з громадянами України зіткнувся на зустрічній смузі з легковим автомобілем», - зазначив він.
У МЗС повідомили, що автобус із 44 особами на борту (42 туристи і 2 водія) повертався із Сербії за маршрутом Одеса-Сербія-Дніпро.
Після аварії 5 громадян України було доставлено до лікарні швидкої допомоги у Бреїлі, з часом за медичною допомогою звернувся ще один громадянин. За словами лікарів, постраждалі перебувають у задовільному стані, водій автобуса потребує оперативного втручання.
«Консульським відділом на постійній основі підтримується зв'язок з постраждалими. Туроператором було забезпечено повернення в Україну громадян, які не потребували медичної допомоги», - повідомив Кирилич.