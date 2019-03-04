Автовиробники Німеччини інвестують 40 млрд євро в електромобілі



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За допомогою інвестицій виробники хочуть втричі збільшити кількість електромобілів, доступних покупцям

У наступні три роки німецькі автовиробники інвестують понад 40 мільярдів євро у виробництво електромобілів.

Як повідомив голова Асоціації німецької автомобільної промисловості (VDA) Бернард Маттес, мета цих планів — знизити викиди вуглекислого газу в атмосферу.

За його словами, за допомогою цих інвестицій виробники хочуть втричі збільшити кількість електромобілів, доступних покупцям.

Також Маттес розповів, що це рішення ухвалене у відповідності до плану Євросоюзу зі зменшення викидів вуглекислого газу, але для його реалізації потрібно розширювати інфраструктуру.

Голова VDA наголосив, що потенційних покупців електромобілів відлякують високі ціни, обмежена дистанція поїздки на одному заряді та погано розвинена інфраструктура, зокрема невелика кількість станцій підзарядки.