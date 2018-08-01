Бахматюк, який володіє одним з найбільших агрохолдингів країни, розказав, якою має бути земельна реформа



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На думку Бахматюка, великому виробнику потрібні не дотації від держави, а допомога з інфраструктурою

Ринок землі - не самоціль. Країні потрібна ефективно працююча економічна модель для різних кластерів агробізнесу, і відповідно - різна політика держави для підтримки виробників агропродукції в цих кластерах. Про це заявив в інтерв'ю РБК Україна Олег Бахматюк, засновник найбільшої в Україні та Європі агрокомпанії UkrLandFarming, яка управляє найбільшим в країні банком земель.

«Я б розділив ринок землі на три приблизно однакових кластери. Перший - це невеликі ділянки до 5 га землі. Держава вже почала давати певні дотації цим людям на утримання однієї корови, але треба продумати й інші механізми, перш за все пов'язані з кооперацією. Другий кластер - середній землевласник, який повинен наситити внутрішній ринок своєю продукцією. І левова частка дотацій держави повинна йти саме сюди. Крім того - саме ця частина господарств страждає від рейдерства. Щось вже зроблено, але це ненормально, коли фермери об'єднуються в воєнізовані загони проти рейдерів. І третій кластер - це великий виробник, який повинен працювати перш за все на експорт», - заявив Бахматюк.

На думку керівника найбільшого в Україні агрохолдингу, великому виробнику потрібні не дотації від держави, а допомога з інфраструктурою (дороги, під'їзні шляхи до портів і т.д.) і державний лобізм вітчизняного агробізнесу на зовнішніх ринках: «Американський посол в жодній країні світу не соромиться казати, що «Я – це Coca-Cola», а японський посол ніде не соромиться казати, що «Я – це Toyota чи Mazda». І тільки український посол боїться навіть заїкнутися про те, що він підтримує якусь українську компанію».

Як відомо, компанія Бахматюка Ukrlandfarming - лідер у сфері сільськогосподарського виробництва в Україні, що управляє більш ніж 300 підприємствами в 600 населених пунктах України. За оцінками Антимонопольного комітету, компанії Бахматюка керують найбільшим в країні банком родючої чорноземної землі площею понад 600 тис. га, а компанія «Авангард», що входить до агрохолдингу, є другим в світі і першим в Україні виробником курячих яєць.