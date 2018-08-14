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    Батьки на Кіровоградщині морили голодом чотирирічного сина: моторошне фото

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    Батьки на Кіровоградщині морили голодом чотирирічного сина: моторошне фото

    Наразі вирішується питання про позбавлення прав батьків

    У Новоукраїнці Кіровоградської області від рідних батьків врятували чотирирічного хлопчика, який замість 16 кілограмів – норми для свого віку – важив лише 7.

    «Ми застали дитину у ліжечку з голови до п’ят вимащену власними фекаліями», – розповідають «Кіровоградській правді» очевидці. 

    «Коли їхали до лікарні, хлопчик постійно просив хлібчика і водички», - додали свідки.

    Скільки дитина недоїдала – спеціалісти не беруться гадати. Чекають на результати обстеження.

    «Дитину доставили до нас у супроводі соціальних служб. Нині хлопчика обстежують. Його стан не загрожує життю», – прокоментували у медзакладі, де нині перебуває дитина.

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    Дитина важить лише 7 кг, фото pravda-kr.com.ua

    У службі у справах дітей виконавчого комітету Новоукраїнської міськради ситуацію коментують стримано. Там кажуть, 9 серпня патронажний педіатр і медсестра повідомили, що під час огляду десятимісячного немовляти побачили в родині у тяжкому стані іншу дитину – виснаженого чотирирічного хлопчика. Попри наполягання медиків, госпіталізувати малого батьки категорично відмовилися.

    «Ми одразу поїхали до сім’ї, однак у будинок нас не пустили. Довелося звернутися до поліції та прокуратури. Правоохоронці, у свою чергу, звернулися до суду», – коментує начальник служби у справах дітей Олександр Спринсян і пояснює, що у помешкання потрапили лише після того, як поліція отримала дозвіл суду.

    У службі констатують, досі родина не стояла у них на обліку, бо сигналів про неналежне виконання батьківських обов’язків не надходило, а також не було можливості оглянути й оцінити умови проживання дітей, оскільки працівників батьки не пускали у помешкання.

    Водночас там зауважують, що наразі вирішується питання про позбавлення прав батьків, однак усе залежатиме від висновків судмедекспертизи і суду.

    Крім чотирирічного сина, у родині є ще троє доньок – 2008, 2012 і 2017 років народження. Ті візуально у задовільному стані. Тим часом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за злісне невиконання батьківських обов’язків.

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