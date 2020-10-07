Байден відмовляється від дебатів з Трампом, доки той хворіє коронавірусом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Байден заявив, якщо у нього все ще є коронавірус, у нас не повинно бути дебатів

Байден наголосив, що дебати 15 жовтня у Майамі повинні проводитися лише у відповідності з суворими правилами охорони здоров'я

Кандидат у президенти США від демократів Джозеф Байден заявив, що заплановані на наступний тиждень дебати з президентом-республіканцем Дональдом Трампом не повинні проводитися, бо він ще хворітиме на Covid-19. Про це повідомляє Reuters.

Байден наголосив, що дебати 15 жовтня у Майамі повинні проводитися лише у відповідності з суворими правилами охорони здоров'я, і назвав серйозною проблемою спалах коронавирусу, який вразив 74-річного Трампа і деяких інших офіційних осіб Білого дому.

«Якщо у нього все ще є коронавірус, у нас не повинно бути дебатів... Я не зовсім розумію, про що зараз говорить президент Трамп. Я не знаю, який його статус. Я з нетерпінням чекаю можливості дебатувати з ним, але я просто сподіваюся, що всі протоколи будуть дотримані...Надто багато людей заразилися. Це дуже серйозна проблема, тому я буду керуватися інструкціями клініки Клівленда і тим, що наказують їхні документи (приймаючи рішення про дебати – ред.)», – заявив Байден.

Представника кампанії Трампа Тім Мурті стверджує, що «президент Трамп буде здоровий» до дебатів». «Для Байдена немає виходу з цього і його захисники у ЗМІ не можуть його прикрити», – заявив Мурті.

Віце-президент Майк Пенс і напарниця Байдена, сенатор США Камала Харріс, проведуть заплановані дебати в середу ввечері в Солт-Лейк-Сіті.

Центри США з контролю й профілактики захворювань заявили, що для Пенса безпечно брати участь в дебатах, бо він не був у тісному контакті з кимось, хто хворий на Covid-19, включаючи Трампа.

Нагадаємо, Дональд Трамп чинний президент США 5 жовтня повернувся в Білий дім із лікарні, де провів три ночі. Прибувши в адміністрацію, він відразу зняв маску.

Коронавірусна хвороба продовжує поширюватися серед вищих помічників Трампа: старший радник Білого дому Стівен Міллер заявив, що у вівторок отримав позитивний результат тесту.

Звичайний період карантину для всіх, у кого є позитивний результат на новий коронавірус, становить 14 днів. Трамп оголосив про свій позитивний тест у п'ятницю.

Майже 78-річний Байден у вівторок, 6 жовтня, знову дав негативний результат на Covid-19, через тиждень після першого раунду дебатів із Трампом у Клівленді.