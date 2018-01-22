Бельгія знизила рівень терористичної загрози в країні
- Сьогодні, 20:59
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Рівень загрози зменшено з третього до другого за чотирибальною шкалою
Бельгія знизила рівень терористичної загрози майже через два роки після терористичних актів у Брюсселі, в результаті яких загинули 32 людини.
Про це оголосив прем'єр-міністр Шарль Мішель, повідомляє Le Soir.
Мішель заявив, що рівень загрози зменшений з третього до другого за чотирибальною шкалою, що вказує на малоймовірну загрозу.
«Але рівень 2 після нападів не такий самий, як рівень 2, який був напередодні нападів», - сказав Мішель, підкресливши, що зараз в Бельгії існує культура безпеки, яка була посилена в останні роки.
Прем'єр, однак, попередив, що військові не зникнуть з вулиць бельгійських міст. Кількість солдатів на вулицях буде пропорційною загрозі, зазначив Мішель, не надавши конкретних цифр.