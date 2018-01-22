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    Бельгія знизила рівень терористичної загрози в країні

    Рівень загрози зменшено з третього до другого за чотирибальною шкалою
    Бельгія знизила рівень терористичної загрози майже через два роки після терористичних актів у Брюсселі, в результаті яких загинули 32 людини. Про це оголосив прем'єр-міністр Шарль Мішель, повідомляє Le Soir. Мішель заявив, що рівень загрози зменшений з третього до другого за чотирибальною шкалою, що вказує на малоймовірну загрозу.
    • Сьогодні, 20:59
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    Фото: поліція Бельгії (flickr.com-saigneurdeguerre)<br /><br />
    Фото: поліція Бельгії (flickr.com-saigneurdeguerre)

    Рівень загрози зменшено з третього до другого за чотирибальною шкалою

    Бельгія знизила рівень терористичної загрози майже через два роки після терористичних актів у Брюсселі, в результаті яких загинули 32 людини.

    Про це оголосив прем'єр-міністр Шарль Мішель, повідомляє Le Soir.

    Мішель заявив, що рівень загрози зменшений з третього до другого за чотирибальною шкалою, що вказує на малоймовірну загрозу.

    «Але рівень 2 після нападів не такий самий, як рівень 2, який був напередодні нападів», - сказав Мішель, підкресливши, що зараз в Бельгії існує культура безпеки, яка була посилена в останні роки.

    Прем'єр, однак, попередив, що військові не зникнуть з вулиць бельгійських міст. Кількість солдатів на вулицях буде пропорційною загрозі, зазначив Мішель, не надавши конкретних цифр.

     

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