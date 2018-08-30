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    Bellingcat: українських ультраправих тренували у Польщі

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    Bellingcat: українських ультраправих тренували у Польщі

    Слідча група дійшла висновку, що деякі учасники тренінгів, які компанія проводила в Польщі, не приховують свого зв'язку з ультраправою ідеологією

    Слідча група Bellingcat заявляє, що члени кількох ультраправих організацій з України проходили курс військової й тактичної підготовки в Польщі.

    Згідно з матеріалами розслідування, навчання відбувалося в тренінговому центрі приватної компанії European Security Academy (ESA), повідомляє ВВС Україна

    Ця компанія є однією з найбільших на ринку послуг військової та безпекової підготовки. Головний офіс розташований у Вроцлаві (Польща).

    Bellingcat стверджує, що ідентифікувала, в тому числі за допомогою соцмереж, деяких учасників тренінгів як ультраправих активістів. Серед них ветерани й бійці «Азова», активісти організацій: «Традиція і порядок», «Національний корпус», «Національні дружини», а також «Захист і реконструкція країни» - ГО «Зірка», які характеризуються як ультраправі.

    Керуючий директор ESA Бартош Бриль заявив Bellingcat, що компанія відмовляє в підготовці ультраправим активістам та тим, хто пов'язаний з ультранаціоналістичними організаціями.

    Він запевнив, що компанія проводить попередню перевірку кожного з учасників тренінгу.

    При цьому слідча група дійшла висновку, що деякі учасники тренінгів, які компанія проводила в Польщі, не приховують свого зв'язку з ультраправою ідеологією.

     

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