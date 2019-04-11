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    Народного депутата викликають на допит через підкуп виборців у Чернігові

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    <span>10 квітня до чернігівської поліції зателефонував анонім і повідомив про&nbsp; можливий підкуп виборців у приймальні народного депутата Сергія Березенка</span> - Народного депутата викликають на допит через підкуп виборців у Чернігові
    10 квітня до чернігівської поліції зателефонував анонім і повідомив про  можливий підкуп виборців у приймальні народного депутата Сергія Березенка
    Фото: oporaua.org

    Скоріш за все поліція викликає нардепа Сергій Березенка, в приймальню котрого 10 квітня приїзжала поліцію після анонімного дзвніка про підкуп виборців

    Поліція задокументувала черговий факт підкупу виборців в одному з приміщень народного депутата України у Чернігові.

    Про це 11 квітня повідомляє прес-служба поліції Чернігівської області.

    «Громадяни протягом виборчої кампанії неодноразово викликали правоохоронців для припинення злочинів саме в цьому офісі. Поліція зібрала достатньо беззаперечних доказів здійснення підкупу виборців, тому 15 квітня викликає народного депутата, який має відношення до цієї приймальні, до слідчого Чернігівського відділу поліції для надання свідчень», - заявили в поліції.

    За даними Громадянської мережі «Опора», мова йде про приймальню нардепа від БПП Сергія Березенка.

    «10 квітня зранку до чернігівської поліції зателефонував анонім і повідомив про  можливий підкуп виборців у приймальні народного депутата Сергія Березенка (БПП). За тією ж адресою в Чернігові (вулиця Магістратська, 19А) вже після обіду вдруге викликали правоохоронців самі співробітники офісу», - повідомили в «Опорі».

    Зазначається, що у штабі нардепа заявили про дві провокації: «перша за участі поліції, друга з боку активістів, які назвалися представниками «Національного корпусу».

    У той же час у поліції підкреслили, що участь в сумнівних схемах скупки голосів, згідно зі статтею 160 Кримінального кодексу України, передбачає покарання як для скупників голосів, так і для тих, хто ладен свій голос продати. Першим загрожує до семи років ув’язнення, другим - обмеження волі на строк до двох років.

    «В Україні кілька порушників цієї статті вже отримали реальні строки», - додали в поліції.

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