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    Беспілотники з «розумною зброєю» масово виготовляють у Ірані

    Вони зможуть збирати інформацію і атакувати
    У Тегерані (Іран) розпочалося масове виробництво безпілотних літальних апаратів «Мохаджер 6», які обладнані «розумною зброєю». Про це повідомляє видання Mehrnews. Зазначено, що ці безпілотники здатні виконувати як розвідувальні, так і ударні місії. Іранські військові відмічають, що «Мохаджер 6» оснащується
    • Сьогодні, 19:36
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    Вони зможуть збирати інформацію і атакувати

    У Тегерані (Іран) розпочалося масове виробництво безпілотних літальних апаратів «Мохаджер 6», які обладнані «розумною зброєю». Про це повідомляє видання Mehrnews.

    Зазначено, що ці безпілотники здатні виконувати як розвідувальні, так і ударні місії.

    Іранські військові відмічають, що «Мохаджер 6» оснащується «розумним озброєнням» іранського виробництва, призначеним для знищення стаціонарних і рухомих цілей вдень і вночі, а також в умовах поганої видимості.

    «Він володіє значним радіусом дії і може не тільки знищувати цілі, але і протягом тривалого часу передавати командним центрам точну інформацію про супротивника», - повідомили в Міноборони Ірану.

    Іран Міноборони військові
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