Беспілотники з «розумною зброєю» масово виготовляють у Ірані

Вони зможуть збирати інформацію і атакувати

У Тегерані (Іран) розпочалося масове виробництво безпілотних літальних апаратів «Мохаджер 6», які обладнані «розумною зброєю». Про це повідомляє видання Mehrnews. Зазначено, що ці безпілотники здатні виконувати як розвідувальні, так і ударні місії. Іранські військові відмічають, що «Мохаджер 6» оснащується



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Вони зможуть збирати інформацію і атакувати

У Тегерані (Іран) розпочалося масове виробництво безпілотних літальних апаратів «Мохаджер 6», які обладнані «розумною зброєю». Про це повідомляє видання Mehrnews.

Зазначено, що ці безпілотники здатні виконувати як розвідувальні, так і ударні місії.

Іранські військові відмічають, що «Мохаджер 6» оснащується «розумним озброєнням» іранського виробництва, призначеним для знищення стаціонарних і рухомих цілей вдень і вночі, а також в умовах поганої видимості.

«Він володіє значним радіусом дії і може не тільки знищувати цілі, але і протягом тривалого часу передавати командним центрам точну інформацію про супротивника», - повідомили в Міноборони Ірану.