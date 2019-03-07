Без дверей і даху. Volkswagen представив новий електрокар
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ID Buggy розроблено для двох пасажирів
Максимальна швидкість автівки сягає 159 км/год
На Женевському автосалоні компанія Volkswagen представила новий електромобіль - багі ID Buggy.
Про це інформує портал Autocar.
Повідомляється, що ID Buggy має електричний двигун потужністю 205 кінних сил, ємність батареї становить 62 кВт/год.
Автомобіль може набрати швидкість 100 км за годину за 7,2 секунди. При цьому максимальна швидкість сягає 159 км/год.
Цікаво, що в новинки немає ні даху, ані дверей.
ID Buggy розроблено для двох пасажирів, однак є можливість додати ще два сидіння.
У компанії зазначили, що планують розпочати виробництво вже цього року.