Без дверей і даху. Volkswagen представив новий електрокар



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ID Buggy розроблено для двох пасажирів

Максимальна швидкість автівки сягає 159 км/год

На Женевському автосалоні компанія Volkswagen представила новий електромобіль - багі ID Buggy.

Про це інформує портал Autocar.

Повідомляється, що ID Buggy має електричний двигун потужністю 205 кінних сил, ємність батареї становить 62 кВт/год.

Автомобіль може набрати швидкість 100 км за годину за 7,2 секунди. При цьому максимальна швидкість сягає 159 км/год.

Цікаво, що в новинки немає ні даху, ані дверей.

ID Buggy розроблено для двох пасажирів, однак є можливість додати ще два сидіння.

У компанії зазначили, що планують розпочати виробництво вже цього року.