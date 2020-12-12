«Безглуздо, неадекватно і нерозумно». Офіс президента відреагував на санкції Росії проти «Слуг народу»

Михайло Подоляк: В мене є великі сумніви в медійному ефекті такого кроку Росії

В Офісі президента вважають, що санкції можуть бути необхідні Росії для посилення істерізаціі власного населення

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що жодного впливу нові санкції Росії проти керівництва Верховної Ради і нардепів фракції «Слуга народу» не матимуть. Про це Подоляк заявив в коментарі LIGA.net.

«Виглядає безглуздо, почасти неадекватно і точно нерозумно», – зазначив Подоляк

За його словами, у спікера Ради Дмитра Разумкова і нардепів з «Слуги народу» немає і не може бути істотних інтересів в Росії, які могли б постраждати від санкцій.

У Подоляка також є сумніви в медійному ефекті такого кроку РФ, адже у медіа ці санкції виглядають анекдотично. Подоляк припустив, що санкції можуть бути необхідні Росії для «посилення істерізаціі власного населення».

Також він відзначив присутність в новому списку глави Конституційного суду Олександра Тупицького (який володіє земельною ділянкою в окупованому Криму - Ред.).

«Якщо людина купує землю в окупованому Криму і намагається приховати цей факт від нашої держави, то ніяким списком таку людину не врятуєш», – вважає Подоляк.

Оптимальною реакцією на дії РФ Подоляк назвав офіційну заяву МЗС, щоб зафіксувати ще один факт «вкрай недружнього і абсолютно невмотивованого поведінки країни-агресора».

Уряд Росії розширив список санкцій проти України, в який потрапили спікер Ради Дмитро Разумков і перший віцеспікер Руслан Стефанчук, а також народні депутати від «Слуги народу». Всього у санкційному списку 849 осіб, обмеження набули чинності 11 грудня.