Безпілотник знищив позиції бойовиків на Донбасі (відео)
- 27 Квiтня, 10:10
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Розсилка
Дмитро Ярош на Донбасі
У ролику видно, як БПЛА скидає на траншеї бойовиків вибухові пристрої, судячи з усього, міни
Бійці загону «Українська добровольча армія», які воюють проти бойовиків на Донбасі, показали, як використовують безпілотники для вогневого ураження противника на укріплених позиціях.
Відео опублікував у себе в Facebook лідер УДА Дмитро Ярош.
На записі видно, як БПЛА скидає на траншеї бойовиків вибухові пристрої, судячи з усього, міни. Безпілотник зависає над позиціями бойовиків і завдає точні удари по укріпленнях.
«Ударні безпілотники Української Добровольчої Армії наносять удари по окупаційній російсько-терористичним формуванням», - йдеться у підписі до ролика.