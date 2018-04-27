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    Безпілотник знищив позиції бойовиків на Донбасі (відео)

    У ролику видно, як БПЛА скидає на траншеї бойовиків вибухові пристрої, судячи з усього, міни
    Бійці загону «Українська добровольча армія», які воюють проти бойовиків на Донбасі, показали, як використовують безпілотники для вогневого ураження противника на укріплених позиціях. Відео опублікував у себе в Facebook лідер УДА Дмитро Ярош. На записі видно, як БПЛА скидає на траншеї бойовиків вибухові пристрої, судячи з усього,
    • 27 Квiтня, 10:10
    • Розсилка
    Дмитро Ярош на Донбасі
    Дмитро Ярош на Донбасі

    У ролику видно, як БПЛА скидає на траншеї бойовиків вибухові пристрої, судячи з усього, міни

    Бійці загону «Українська добровольча армія», які воюють проти бойовиків на Донбасі, показали, як використовують безпілотники для вогневого ураження противника на укріплених позиціях.

    Відео опублікував у себе в Facebook лідер УДА Дмитро Ярош.

    На записі видно, як БПЛА скидає на траншеї бойовиків вибухові пристрої, судячи з усього, міни. Безпілотник зависає над позиціями бойовиків і завдає точні удари по укріпленнях.

    «Ударні безпілотники Української Добровольчої Армії наносять удари по окупаційній російсько-терористичним формуванням», - йдеться у підписі до ролика.

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    бойовики на Донбасі Донбас армія Дмитро Ярош
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