Безпілотник знищив позиції бойовиків на Донбасі (відео)

У ролику видно, як БПЛА скидає на траншеї бойовиків вибухові пристрої, судячи з усього, міни

Бійці загону «Українська добровольча армія», які воюють проти бойовиків на Донбасі, показали, як використовують безпілотники для вогневого ураження противника на укріплених позиціях. Відео опублікував у себе в Facebook лідер УДА Дмитро Ярош. На записі видно, як БПЛА скидає на траншеї бойовиків вибухові пристрої, судячи з усього,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Ярош на Донбасі

У ролику видно, як БПЛА скидає на траншеї бойовиків вибухові пристрої, судячи з усього, міни

Бійці загону «Українська добровольча армія», які воюють проти бойовиків на Донбасі, показали, як використовують безпілотники для вогневого ураження противника на укріплених позиціях.

Відео опублікував у себе в Facebook лідер УДА Дмитро Ярош.

На записі видно, як БПЛА скидає на траншеї бойовиків вибухові пристрої, судячи з усього, міни. Безпілотник зависає над позиціями бойовиків і завдає точні удари по укріпленнях.

«Ударні безпілотники Української Добровольчої Армії наносять удари по окупаційній російсько-терористичним формуванням», - йдеться у підписі до ролика.