Безсмертного на переговорах у Мінську замінив колишній посол в Зімбабве



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Валерій Гребенюк займав посаду посла України в Південно-Африканській Республіці і за сумісництвом у Намібії, Замбії та Зімбабве

21 серпня політична підгрупа продовжувала обговорювати так звану формулу Штайнмаєра

Україну в політичній підгрупі ТКГ у Мінську замість Романа Безсмертного сьогодні представляв Валерій Гребенюк — кадровий дипломат, колишній посол України в країнах Південної Африки.

Про це в ефірі телеканалу «Прямий» розповів кореспондент «Радіо Свобода» Валерій Калиновський за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську.

За інформацією Калиновського, політична підгрупа не досягла якогось прогресу, а продовжувала обговорювати формулу Штайнмаєра, можливу амністію та можливі вибори. Він також повідомив, що Україну у політичній підгрупі ТКГ замість Романа Безсмертного сьогодні представляв Валерій Гребенюк - кадровий дипломат, колишній посол України в країнах Південної Африки, який народився на Луганщині.

Учасники засідання в Мінську дійсно відзначили зменшення кількості обстрілів та зменшення кількості загиблих серед цивільного населення, а також відзначили, що перед навчальним роком дуже важливо домогтися повного припинення вогню.

Під час підходу до преси, розповів Калиновський, представники ОРДЛО прокоментували тему обміну полоненими.

«Представник на переговорах від ОРДЛО Владислав Дейнего заявив, що Україна затягує процес правового процесуального очищення людей зі списків для обміну, тому про перший обмін полоненими можна буде говорити у кінці вересня чи на початку жовтня», - розповів Калиновський, додавши, що представники України та посол від ОБСЄ Мартін Сайдік не коментували тему обміну полоненими.

Валерій Гребенюк працював консулом України в США, був начальником Консульсько-правового управління МЗС України, керівником Головної служби зовнішньої політики Секретаріату президента Віктора Ющенка, з 2008 до 2014 року займав посаду посла України в Південно-Африканській Республіці і за сумісництвом у Намібії, Замбії та Зімбабве. У 2014 році призначений дипломатичним радником Служби безпеки України.