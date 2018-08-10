Білорусь планує створити п’ять газових ТЕС на 800 МВт



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Вартість проекту може скласти до 1 млрд. євро

Мінськ за співпраці із Росатомом і Євразійським банком розвитку планує створити до п’яти ТЕС потужністю в 800 МВт.

Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ».

Дані електростанції, які будуть працювати на природньому газові, будуть виступати резервом для першого блоку Білоруської АЕС. Вартість даного проекту може складати до 1 млрд. євро.

Головною перешкодою реалізації цього проекту може стати швидкість повернення інвестицій. Створення АЕС і ТЕС дадуть Білорусі надлишок електроенергії, який можна буде експортувати. Проте Польща і Литва, як противники АЕС, вже відмовилися імпортувати надлишкову білоруську електроенергію.

З іншого боку надлишковій електроенергії із Білорусії буде важко конкурувати із електроенергією в європейській частині РФ. Причиною цьому буде те, що Мінськ буде отримувати лише додаткову плату за оптові продажі без додаткової плати за об’єми генерації. Як наслідок, про повернення інвестицій в нові ТЕС Білорусі можна буде говорити лише через 30 років після їх створення.