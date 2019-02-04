Більшість областей України накрив туман



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Видимість на дорогах 200-500 метрів

В Укравтодорі запевняють, що проїзд на дорогах державного значення забезпечено

Станом на 6-00 4 лютого в Україні на більшості території північних, центральних та західних областей туман.

Про це повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України.

«Стан покриття на дорогах державного значення мокре. Виконуються роботи з розчистки узбіччя та розширення проїзної частини доріг від снігової каші, здійснюється обробка протиожеледними матеріалами», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що проїзд на дорогах державного значення забезпечено.

Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяні в роботі 38 одиниця техніки та 77 робітників.

За повідомленням Укргідрометцентру, 4 лютого хмарно з проясненнями. У більшості областей туман, видимість 200-500 метрів. На дорогах, крім півдня, ожеледиця.