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    Більшість областей України накрив туман

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    <p>Видимість на дорогах 200-500 метрів</p> - Більшість областей України накрив туман

    Видимість на дорогах 200-500 метрів

    В Укравтодорі запевняють, що проїзд на дорогах державного значення забезпечено

    Станом на 6-00 4 лютого в Україні на більшості території північних, центральних та західних областей туман.

    Про це повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України.

    «Стан покриття на дорогах державного значення мокре. Виконуються роботи з розчистки узбіччя та розширення проїзної частини доріг від снігової каші, здійснюється  обробка протиожеледними матеріалами», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що проїзд на дорогах державного значення забезпечено.

    Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяні в роботі 38 одиниця техніки та 77 робітників.

    За повідомленням Укргідрометцентру, 4 лютого хмарно з проясненнями. У більшості областей туман, видимість 200-500 метрів. На  дорогах, крім півдня, ожеледиця.

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