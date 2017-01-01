Більшість українців вважають, що у 2017 році ситуація в країні змінилася на гірше

Єдиною сферою, де громадяни відзначили поліпшення ситуації, є обороноздатність країни

У цілому ситуація в країні у 2017 році, на думку 69% громадян України, змінилася на гірше, свідчать дані опитування фонду «Демократичні ініціативи» і Центру Разумкова. У 2016 році так вважали 73% респондентів. Найбільш негативні зміни сталися: у рівні цін та тарифів – тут погіршення зазначили 87% населення, в економічному



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Єдиною сферою, де громадяни відзначили поліпшення ситуації, є обороноздатність країни

У цілому ситуація в країні у 2017 році, на думку 69% громадян України, змінилася на гірше, свідчать дані опитування фонду «Демократичні ініціативи» і Центру Разумкова. У 2016 році так вважали 73% респондентів.

Найбільш негативні зміни сталися: у рівні цін та тарифів – тут погіршення зазначили 87% населення, в економічному становищі України (72%), у рівні стабільності (72%), ставленні громадян до влади (69%), упевненості громадян у завтрашньому дні (67,5%), рівні добробуту родини (63%), ситуації зі злочинністю (62%), охороною здоров'я (61%), у ставленні влади до громадян (60%). Окрім того, переважно погіршення ситуації було зазначене в соціальному захисті (50%), оплаті праці (49%), дотриманні законності державними службовцями (47%), освіті (42%), пенсійному забезпеченні (39%).

Переважно нічого не змінилося у таких сферах, як становище україномовного населення (64%), становище російськомовного населення (60%), становище релігійних та етнічних меншин (59%), рівень свободи слова (44%), рівень демократії (44%), міжнаціональні стосунки (43%).

Розділилися думки щодо становища у сфері прав людини (40% вважають, що ситуація не змінилася, а 39% – що змінилася на гірше).

Єдиною сферою, де громадяни відзначили поліпшення ситуації, є обороноздатність країни – зміни на краще позначили 39% населення (на гірше – 21%).

Майже поділилися думки щодо міжнародного іміджу України: 24% громадян вважають, що імідж змінився на краще, 34% – на гірше, і 28% думають, що він не змінився.

Дослідження проведено фондом «Демократичні ініціативи» і Центром Разумкова з 15 по 19 грудня 2017 року серед 2004 респондентів у всіх регіонах України за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Джерело: Дзеркало тижня