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    Біля Капітолію США затримали озброєного чоловіка

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    Біля Капітолію США затримали озброєного чоловіка

    Чоловік був озброєний пістолетом і 20 патронами

    Біля Капітолію у Вашингтоні затримали озброєного чоловіка.

    Про це повідомляє CNN.

    Чоловік був озброєний пістолетом і 20 патронами.

    За даними поліції, затриманий планував «зупинити злодійство», а також мав список сенаторів і представників як з Конгресу США, так і з уряду штату Західна Вірджинія. Також у нього була контактна інформація цих політиків.

    Даючи свідчення правоохоронцям, затриманий сказав, що його «турбує чесність виборів», а також заявив, що його діяльність – це «праведність, справедливість та істина».

    У поліції уточнили, що вік чоловіка становить 71 рік.

    Йому висунуті звинувачення у носінні зброї без ліцензії і зберіганні незареєстрованих боєприпасів.

    Теги: США чоловік вік
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