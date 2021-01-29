Біля Капітолію США затримали озброєного чоловіка
Чоловік був озброєний пістолетом і 20 патронами
Про це повідомляє CNN.
Чоловік був озброєний пістолетом і 20 патронами.
За даними поліції, затриманий планував «зупинити злодійство», а також мав список сенаторів і представників як з Конгресу США, так і з уряду штату Західна Вірджинія. Також у нього була контактна інформація цих політиків.
Даючи свідчення правоохоронцям, затриманий сказав, що його «турбує чесність виборів», а також заявив, що його діяльність – це «праведність, справедливість та істина».
У поліції уточнили, що вік чоловіка становить 71 рік.
Йому висунуті звинувачення у носінні зброї без ліцензії і зберіганні незареєстрованих боєприпасів.