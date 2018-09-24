Біля Нігерії пірати захопили судно, серед моряків є українець - МЗС



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Судно MV Glarus захопили пірати

Внаслідок нападу піратами було захоплено 12 членів екіпажу, серед яких один громадянин України

Один з 12 членів екіпажу швейцарського торгового судна MV Glarus, захопленого піратами у територіальних водах Нігерії, є громадянином України. Про це інформує прес-служба МЗС України.

«22 вересня 2018 року в акваторії Нігерійської затоки був здійснений піратський напад на торговельний судно MV Glarus на якому перебувало 19 членів екіпажу, у тому числі 3 громадянина України. Внаслідок нападу піратами було захоплено 12 членів екіпажу, серед яких один громадянин України», - повідомляє прес-служба.

Зазначається, що наразі судно перебуває на стоянці в районі м. Порт Харкорт з 7 членами команди, у тому числі з двома громадянами України, які перебувають на судні.

«Посольству України в Нігерії доручено встановити контакт з судновласником (оператором) судна, нігерійськими правоохоронними органами з метою отримання інформації про вжиті заходи щодо звільнення захопленого українського моряка, а також – з двома громадянами України, які залишились на судні з метою надання необхідної допомоги», - зазначили в МЗС.

Дипломати запевняють, що справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС України та Посольства України в Нігерії.