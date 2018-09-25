Болтон: США не виведуть сили із Сирії, поки там будуть іранці



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Контингент США в Сирії нараховує 2,2 тисячі бійців

Радник президента США із питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що Вашингтон не збирається виводити власні сили із Сирії, поки на території даної країни будуть перебувати іранські військові, а також пов’язані із ними загони.

Мова йде про різноманітні воєнізовані формування із Лівану, Ірану і Афганістану під егідою Ірану, які воюють на боці режиму Башара Асада, повідомляє ресурс Defense News.

Відповідну заяву Джон Болтон зробив, перебуваючи в Нью-Йорку. На сьогодні США мають в Сирії 2,2 тисячі бійців, ціллю яких є боротьба із Ісламською державою.

Так само, відповідно до заяв міністра оборони США Джеймса Меттіса, Вашингтон, маючи військову присутність в Сирії, повинен також дати відповідь на загрози і з боку Ірану. За його словами, всюди, де на Близькому Сході є нестабільність, можна побачити руку Тегерану.

При цьому Меттіс не заперечив, що Іран може зіграти свою роль в Женевському процесі щодо врегулювання громадянської війни в Сирії, а саме переставши створювати проблеми. Глава Пентагону підтвердив, що в військових немає розбіжностей із Білим домом щодо цілей присутності військових США в Сирії.