«Борг Януковича»: Суд Англії сьогодні розпочне розгляд апеляції України

Слухання пройде під головуванням судді Елізабет Глостер, що займає пост віце-президента апеляційного суду

Апеляційний суд Англії приступить у понеділок до розгляду апеляційної скарги України на рішення Високого суду Лондона з обов’язку перед Росією в розмірі 3 мільярдів доларів. Про це повідомляє ТАРС з посиланням на прес-службу суду. «Слухання розпочнуться в понеділок, 22 січня. Як очікується, вони займуть чотири-п’ять днів»,



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Слухання пройде під головуванням судді Елізабет Глостер, що займає пост віце-президента апеляційного суду

Апеляційний суд Англії приступить у понеділок до розгляду апеляційної скарги України на рішення Високого суду Лондона з обов’язку перед Росією в розмірі 3 мільярдів доларів.

Про це повідомляє ТАРС з посиланням на прес-службу суду.

«Слухання розпочнуться в понеділок, 22 січня. Як очікується, вони займуть чотири-п’ять днів», – сказав співрозмовник агентства.

Як говориться в програмі засідань суду, слухання пройде під головуванням судді Елізабет Глостер, що займає пост віце-президента апеляційного суду. Два інших судді, які візьмуть участь в слуханнях, – Філіп Сейлс і Девід Річардс.

Як відомо, уряд України в 2013 році постановив здійснити державні зовнішні запозичення шляхом випуску облігацій зовнішньої державної позики на суму $3 млрд з погашенням 20 грудня 2015-го, які викупила Росія.

У липні Високий суд Лондона не визнав обґрунтованість аргументів України у справі про «борг Януковича». Мінфін України оскаржив рішення Лондонського суду щодо «боргу Януковича».