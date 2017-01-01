Борги українців за компослуги зросли до 27 млрд грн

Загалом у листопаді 2017 року українці сплатили за житлокомпослуги 6,5 млрд грн

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг у листопаді 2017 року збільшилася на 8,8% порівняно з жовтнем і становила 27,1 млрд грн (без урахування електроенергії). Як повідомила Державна служба статистики, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Криму і Севастополя та частини зони проведення



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Загалом у листопаді 2017 року українці сплатили за житлокомпослуги 6,5 млрд грн

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг у листопаді 2017 року збільшилася на 8,8% порівняно з жовтнем і становила 27,1 млрд грн (без урахування електроенергії).

Як повідомила Державна служба статистики, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Криму і Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції на сході України.

За даними Держстату, загалом у листопаді 2017 року українці сплатили за житлокомпослуги 6,5 млрд грн, що з урахуванням погашення боргів за попередніми періодами становило 70,6% нарахованої за цей місяць суми.

Найвищий рівень оплати житлокомпослуг у листопаді-2017 зафіксовано в Івано-Франківській (145,3% з урахуванням погашення боргів попередніх періодів), Чернігівській (112%) і Вінницькій (110,2%) областях, інші області сплатили від 48% до 95% житлокомпослуг.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги в країні на одного власника особового рахунку з урахуванням споживання електроенергії (з розрахунку 150 кВт-год) у листопаді-2017 зросли порівняно з жовтнем на 58% - до 1270 грн.

Згідно з даними Держстату, у січні-листопаді 2017 року з населенням укладено 84,4 тис. договорів про погашення реструктуризованої заборгованості за житлово-комунальні послуги на загальну суму 394,6 млн грн.

Як повідомлялося, рівень безробіття в Україні за підсумками листопада 2017 року порівняно з жовтнем збільшився на 9,6% - до 309 тис. осіб.

Джерело: Інтерфакс-Україна