Боровся з коронавірусом і раком. Луценко у свій день народження розказав про особисте

Ексгенпрокурор прозвітував про рік, який він провів після звільнення

Колишній Генеральний прокурор України та український політик Юрій Луценко підбив підсумки 2020 року. За його словами, в останні 12 місяців він активно подорожував та боровся з хворобами.

«Любив рідних і друзів. Допомагав усім, хто проти Зеленського й Медведчука. Саджав дерева, квіти й суниці. Боровся з коронавірусом і раком. Подорожував Провансом, Карпатами й Баварією. Навчився пити каву без цукру й підтягнув англійську мову. Читав книжки й підтримував українське книговидання. Вірив в Україну й ділився цією вірою», – поділився особистим на своїй сторінці в мережі Facebook.

Нагадаємо, 14 грудня Юрій Луценко святкує свій 56-й день народження.

У 2016-2019 роках він обіймав посаду генерального прокурора України. До того був народним депутатом від Блоку Петра Порошенка. Ще раніше в 2005-2006 та 2007-2010 роках обіймав посаду міністра внутрішніх справ України.

У 2010 році Луценка затримала СБУ. У 2012-му його засудили до чотирьох років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати високі посади, водночас політика позбавили 1-го рангу державного службовця.

Згодом Європейський суд з прав людини визнав незаконним арешт Луценка, а також визнав його політично вмотивованим. У 2013 році під час подій Революції Гідності Луценко вийшов на волю.

Цьогоріч у вересні політик повідомив, що хворіє на онкологічне захворювання – рак підшлункової залози. Він вже пройшов курс лікування в Німеччині.