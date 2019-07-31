Бойовики із гранатомета обстріляли позиції військових під Пісками



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Втрат з української сторони не зафіксовано

30 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування РФ та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил:

поблизу Луганського – з гранатометів різних систем.

Втрат з української сторони не зафіксовано.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» один раз:

поблизу Пісків – з підствольного гранатомета.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.