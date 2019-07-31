Бойовики із гранатомета обстріляли позиції військових під Пісками
Втрат з української сторони не зафіксовано
30 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування РФ та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил:
- поблизу Луганського – з гранатометів різних систем.
Втрат з української сторони не зафіксовано.
Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» один раз:
- поблизу Пісків – з підствольного гранатомета.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.