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    Новини

    Бойовики із гранатомета обстріляли позиції військових під Пісками

    • Розсилка
    Бойовики із гранатомета обстріляли позиції військових під Пісками

    Втрат з української сторони не зафіксовано

    30 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування РФ та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї.

    Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил:

    • поблизу Луганського – з гранатометів різних систем.

    Втрат з української сторони не зафіксовано.

    Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» один раз:

    • поблизу Пісків – з підствольного гранатомета.

    Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

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