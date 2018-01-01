Бойовики «ЛНР» повернули тіло загиблого українського захисника

Тіло загиблого українського воїна було віддано терористами тільки на третій день

Бойовики самоназваної «ЛНР» передали українській стороні тіло бійця, який загинув 12 лютого. Про це повідомляє штаб АТО. «Після тривалих та складних перемовин представники гуманітарного проекту Збройних Сил України «Евакуація 200» домоглися повернення тіла загиблого захисника на підконтрольну



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Сепаратисти передали ЗСУ тіло загиблого бійця

Тіло загиблого українського воїна було віддано терористами тільки на третій день

Бойовики самоназваної «ЛНР» передали українській стороні тіло бійця, який загинув 12 лютого.

Про це повідомляє штаб АТО.

«Після тривалих та складних перемовин представники гуманітарного проекту Збройних Сил України «Евакуація 200» домоглися повернення тіла загиблого захисника на підконтрольну Україні територію», — ідеться у повідомленні.

У штабі АТО розповіли, що 12 лютого під час виконання бойового завдання зі спостереження за позиціями противника один з військовослужбовців потрапивши під ворожий мінометний обстріл, загинув. Його тіло потрапило в руки бойовиків.

У штабі зазначають, що бойовики протягом трьох днів змінювали час передачі тіла.

«Передача тіла загиблого військовослужбовця на підконтрольну Україні територію відбулася в районі населеного пункту Щастя, за участі представників «Спілки ветеранів Афганістану Луганщини», ОБСЄ та української сторони СЦКК», — ідеться у повідомленні.