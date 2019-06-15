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    Бойовики на Донбасі гатили з артилерії, одного військового поранено

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    Українські військовослужбовці на Донбасі - Бойовики на Донбасі гатили з артилерії, одного військового поранено
    Українські військовослужбовці на Донбасі

    Вчора в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 24 ворожі обстріли

    У п’ятницю, 14 червня, бойовики на Донбасі 24 рази порушили режим припинення вогню. З них шість разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 122 мм артилерії, мінометів калібру 120 та 82 мм.

    Противник також обстрілював українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 15 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

    • п’ять рази Мар’їнка – із 122 мм артилерії, мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • два рази Павлопіль – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
    • населений пункт Красногорівка – 82 мм міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети;
    • поблизу населеного пункту Гнутове – великокаліберні кулемети;
    • двічі Водяне – автоматичні гранатомети;
    • околиці Лебединське – стрілецька зброя;
    • Пищевик – гранатомети різних систем;
    • поблизу населеного пункту Тарамчук – гранатомети різних систем та стрілецька зброя;
    • Широкине – станковий протитанковий гранатомет.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні дев’ять разів:

    • тричі Південне – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя; 
    • Попасна – міномети калібру 82 мм;
    • поблизу населеного пункту Новгородське – автоматичні гранатомети;
    • Золоте-4 – 82 мм міномети, гранатомети різних систем;
    • тричі Станиця Луганська – стрілецька зброя.

    «Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям», - додали у пресцентрі.

    За даними розвідки 14 червня одного окупанта було знищено. Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил чотири рази.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:

    • поблизу населеного пункту Лебединське – гранатомет та стрілецька зброя;
    • Авдіївка – міномет калібру 82 мм.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

    • двічі Станиця Луганська – з підствольного гранатомету та стрілецької зброї;

    «Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.

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