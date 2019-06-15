Бойовики на Донбасі гатили з артилерії, одного військового поранено
Вчора в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 24 ворожі обстріли
У п’ятницю, 14 червня, бойовики на Донбасі 24 рази порушили режим припинення вогню. З них шість разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 122 мм артилерії, мінометів калібру 120 та 82 мм.
Противник також обстрілював українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 15 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- п’ять рази Мар’їнка – із 122 мм артилерії, мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- два рази Павлопіль – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
- населений пункт Красногорівка – 82 мм міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети;
- поблизу населеного пункту Гнутове – великокаліберні кулемети;
- двічі Водяне – автоматичні гранатомети;
- околиці Лебединське – стрілецька зброя;
- Пищевик – гранатомети різних систем;
- поблизу населеного пункту Тарамчук – гранатомети різних систем та стрілецька зброя;
- Широкине – станковий протитанковий гранатомет.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні дев’ять разів:
- тричі Південне – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
- Попасна – міномети калібру 82 мм;
- поблизу населеного пункту Новгородське – автоматичні гранатомети;
- Золоте-4 – 82 мм міномети, гранатомети різних систем;
- тричі Станиця Луганська – стрілецька зброя.
«Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям», - додали у пресцентрі.
За даними розвідки 14 червня одного окупанта було знищено. Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил чотири рази.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:
- поблизу населеного пункту Лебединське – гранатомет та стрілецька зброя;
- Авдіївка – міномет калібру 82 мм.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- двічі Станиця Луганська – з підствольного гранатомету та стрілецької зброї;
«Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.