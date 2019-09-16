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    Бойовики на Донбасі стріляють із заборонених мінометів, без втрат для ЗСУ

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    Українські військовослужбовці на Донбасі - Бойовики на Донбасі стріляють із заборонених мінометів, без втрат для ЗСУ
    Українські військовослужбовці на Донбасі

    За добу на Донбасі зафіксовано 16 разів порушень режиму припинення вогню

    У неділю, 15 вересня, бойовики на Донбасі 16 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї, а саме – мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

    • двічі неподалік Авдіївки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • тричі поблизу Новогнатівки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • неподалік Миколаївки – зі стрілецької зброї;
    • поблизу Водяного – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
    • неподалік Красногорівки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
    • поблизу Лебединського – зі станкового протитанкового гранатомета;
    • неподалік Пищевика – зі стрілецької зброї;
    • поблизу Мар’їнки – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив п’ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:

    • тричі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, з автоматичного гранатомета;
    • в районі Зайцевого та поблизу Травневого – з мінометів калібру 82 мм.

    За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з українського боку не було.

    Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили режим припинення вогню.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил:

    • поблизу Пищевика – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив один обстріл неподалік Луганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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