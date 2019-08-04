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    Бойовики на Донбасі застосували міномети, втрат немає

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    Бойовики на Донбасі застосували міномети, втрат немає

    Від початку доби бойовики порушили перемир'я чотири рази

    В районі бойових дій на Донбасі від початку доби бойовики порушили перемир'я 4 рази, застосовуючи міномети і стрілецьку зброю. Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони з питань ООС Дмитро Гуцуляк.

    «Відразу з опівночі бойовики провели мінометний обстріл наших захисників у районі Верхньоторецького. Загалом ворог випустив 10 мін калібру 82 мм. Також вночі окупанти вели провокаційні обстріли із стрілецької зброї в районі Широкіного і двічі поблизу н.п. Піски», – йдеться у повідомленні.

    Від початку поточної доби втрат серед українських військовиків немає.

    Раніше військові повідомили, що поки що немає можливості почати розмінування безпосередньо мосту в Станиці Луганській, яке передує його ремонту, через відсутність гарантій безпеки з боку незаконних збройних формувань.

    Також піротехніки показали, чим бойовики заміновують території на Донбасі.

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