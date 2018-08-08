Бойовики на Донбасі живцем закопали російського контрактника



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Російські військові почали тікати з Донбасу

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на передовій позиції три військовослужбовці РФ побили іншого контрактника та закопали його живцем, після чого втекли з частини.

Про це на брифінгу поінформував речник Міноборони Олександр Мотузяник.

«7 серпня на передовій позиції однієї з частин 1 АК (Донецьк) ЗС РФ три військовослужбовці нанесли важкі тілесні ушкодження іншому російському контрактнику та закопали його живцем, після чого самовільно залишили місце служби. На кожному пункті пропуску (блокпосту) на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей розміщують фото осіб, яких потрібно затримати», - зазначив речник.

За його словами, у зв’язку зі зростанням кількості випадків самовільного залишення місць служби російськими військовослужбовцями окупаційне командування вживає додаткових заходів щодо їх пошуку та затримання.

Джерело: Укрінформ