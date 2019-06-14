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    Бойовики обстріляли Мар’їнку з мінометів, поранено чотирьох людей

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    <p>Внаслідок обстрілу &nbsp;Мар&rsquo;їнки пошкоджені три будинки</p> - Бойовики обстріляли Мар’їнку з мінометів, поранено чотирьох людей

    Внаслідок обстрілу  Мар’їнки пошкоджені три будинки

    Фото: Мар’їнське відділення поліції Донецької області

    За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ст.258 «Терористичний акт»

    Внаслідок мінометного обстрілу бойовиками Мар’їнки постраждали четверо людей, в тому числі дев’ятирічна дитина.

    Про це 14 червня повідомляє Мар’їнське відділення поліції Донецької області.

    «Мінометний обстріл розпочався сьогодні, близько п’ятої години ранку. Наразі задокументовано пошкодження трьох будинків та господарських приміщень. Постраждала ціла родина, яка мешкає по вул. Шевченка», - заявили в поліції.

    Зазначається, що на місце події виїхала слідчо-оперативна група та керівництво поліції.

    Правоохоронці задокументували пошкодження трьох житлових будинків по вулиці Шевченка та Героїв Чорнобиля.

    «По вулиці Шевченка у буд.292 проживає велика родина із 7 осіб, 4 з них отримали поранення різного ступеню важкості. 86-річного дідуся, 57-річну та 30-річну жінок, а також 9-річну дитину госпіталізовано до лікарні. У найважчому стані знаходиться дідусь. Дитина отримала легку контузію», - розповіли в поліції.

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    Бойовики обстріляли Мар’їнку з мінометів, поранено чотирьох людей
    Бойовики обстріляли Мар’їнку з мінометів, поранено чотирьох людей
    Бойовики обстріляли Мар’їнку з мінометів, поранено чотирьох людей
    Бойовики обстріляли Мар’їнку з мінометів, поранено чотирьох людей
    Бойовики обстріляли Мар’їнку з мінометів, поранено чотирьох людей
    Бойовики обстріляли Мар’їнку з мінометів, поранено чотирьох людей
    Бойовики обстріляли Мар’їнку з мінометів, поранено чотирьох людей
    Бойовики обстріляли Мар’їнку з мінометів, поранено чотирьох людей

    За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ст.258 «Терористичний акт».

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