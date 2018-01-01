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    Бойовики обстріляли Широкине із заборонених мінометів

    Загалом, минулої доби, російсько-окупаційні війська здійснили три остріли опорних пунктів Збройних Сил України
    Ситуація у районі проведення АТО перебуває під контролем Збройних Сил України. Минулої доби напруга вздовж лінії зіткнення дещо ослабла, проте російсько-окупаційні угрупування не спромоглися у повній мірі забезпечити режим перемир’я. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На луганському напрямку ворог вів вогонь з гранатометів та
    • Сьогодні, 06:20
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    <span>Війна на Донбасі: бойовики обстріляли Широкине</span>
    Війна на Донбасі: бойовики обстріляли Широкине

    Загалом, минулої доби, російсько-окупаційні війська здійснили три остріли опорних пунктів Збройних Сил України

    Ситуація у районі проведення АТО перебуває під контролем Збройних Сил України. Минулої доби напруга вздовж лінії зіткнення дещо ослабла, проте російсько-окупаційні угрупування не спромоглися у повній мірі забезпечити режим перемир’я.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    На луганському напрямку ворог вів вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів по оборонцях Зайцевого.

    На донецькому напрямку противник застосував 82-мм міномети, кулемети та стрілецьку зброю у районі Широкиного. Поблизу Кам’янки українські позиції були обстріляні бойовиками з гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    На інших ділянках нашої оборони порушень режиму тиші не зафіксовано.

    Загалом, минулої доби, російсько-окупаційні війська здійснили три остріли опорних пунктів Збройних Сил України.

    У результаті ворожих обстрілів жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений.

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