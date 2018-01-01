Бойовики обстріляли Широкине із заборонених мінометів

Загалом, минулої доби, російсько-окупаційні війська здійснили три остріли опорних пунктів Збройних Сил України

Ситуація у районі проведення АТО перебуває під контролем Збройних Сил України. Минулої доби напруга вздовж лінії зіткнення дещо ослабла, проте російсько-окупаційні угрупування не спромоглися у повній мірі забезпечити режим перемир’я. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На луганському напрямку ворог вів вогонь з гранатометів та



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Війна на Донбасі: бойовики обстріляли Широкине

Загалом, минулої доби, російсько-окупаційні війська здійснили три остріли опорних пунктів Збройних Сил України

Ситуація у районі проведення АТО перебуває під контролем Збройних Сил України. Минулої доби напруга вздовж лінії зіткнення дещо ослабла, проте російсько-окупаційні угрупування не спромоглися у повній мірі забезпечити режим перемир’я.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На луганському напрямку ворог вів вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів по оборонцях Зайцевого.



На донецькому напрямку противник застосував 82-мм міномети, кулемети та стрілецьку зброю у районі Широкиного. Поблизу Кам’янки українські позиції були обстріляні бойовиками з гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На інших ділянках нашої оборони порушень режиму тиші не зафіксовано.

Загалом, минулої доби, російсько-окупаційні війська здійснили три остріли опорних пунктів Збройних Сил України.

У результаті ворожих обстрілів жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений.