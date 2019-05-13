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    Бойовики прицільно обстріляли позиції ВСУ біля Богданівки та Мар’їнки: мапа боїв

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    Бойовики прицільно обстріляли позиції ВСУ біля Богданівки та Мар’їнки: мапа боїв
    Фото: 112 Україна

    Окупанти вели вогонь переважно з великокаліберних кулеметів

    Російсько-окупаційні війська від початку доби 13 травня здійснили два прицільні обстріли позицій ВСУ біля населених пунктів Богданівка та Мар’їнка. Втрат серед українських захисників немає. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

    «За наявною інформацією, від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили два прицільні обстріли наших позицій на Донецькому напрямку», - повідомив речник.

    За словами Гуцуляка, з 04:00 ворог порушив режим тиші з СПГ та великокаліберних кулеметів по оборонцях Богданівки, а з 06:20 з АГС та великокаліберних кулеметів вів вогонь поблизу Мар’їнки.

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    Мапа боїв: mediarnbo.org
    Мапа боїв: mediarnbo.org

    Внаслідок ворожих обстрілів від початку поточної доби втрат серед українських військових немає.

    окупанти
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