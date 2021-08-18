Бойовики притягли до лінії відведення «Гради», «Гвоздики» і танки

На окупованій частині Донбасу виявлені «Гради» та інше важке озброєння росіян

У штабі розповіли, яке ще озброєння зафіксувала місія ОБСЄ

Російські бойовики в Донбасі продовжують нехтувати вимогами щодо розміщення озброєння та військової техніки, повідомили у пресцентрі штабу Операції Об’єднаних сил. Зокрема, окупанти тримають з порушення лінії відведення «Гради», «Гвоздики» і танки.

«Так, БПЛА малого радіуса дії місії ОБСЄ зафіксував на тимчасово окупованій території Донецької області, поблизу населеного пункту Покровка, три одиниці РСЗВ БМ-21 «Град», які розміщені з порушенням лінії відведення, 17 одиниць танків, три одиниці причіпних гаубиць 2А65 «Мста-Б», три одиниці самохідних гаубиць 2С1 «Гвоздика» та три міномети, розміщені поза межами виділених місць зберігання. Крім того, в зоні безпеки перебуває 22 одиниці бойових броньованих машин», – йдеться у повідомленні.

Також вказано, що патруль ОБСЄ зафіксував РСЗВ БМ-21 «Град», яка розміщена з порушенням лінії відведення на полігоні неподалік населеного пункту Мирне. Також ОБСЄ зафіксувало ЗРК 9К33 «Оса» в окупованому населеному пункті Велике Оріхове.

«Системні порушення щодо активного пересування озброєння та військової техніки на території непідконтрольній Уряду України свідчить про участь ЗФ РФ в комплексних заходах бойової підготовки на полігонах з послідуючою ротацією на лінії розмежування. Варто зазначити, що значна кількість озброєння Місією зафіксовано поблизу населених пунктів, що дає змогу ЗФ РФ вести провокаційний вогонь з подальшим розповсюдженням фейкових звинувачень Збройних Сил України в обстрілі житлових кварталів», – заявили у штабі.

У пресцентрі ООС додали, що такими діями збройні формування РФ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнутих домовленостей.

«Підрозділи Збройних сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Мінських домовленостей», – зазначили у штабі.