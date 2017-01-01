Бойовики продовжують обстрілювати Мар'їнку, - Жебрівський

Сьогодні вранці вулиці, які потрапили під обстріл, обходить оглядова група

У Мар'їнці (Донецька область) незаконні збройні формування продовжують обстрілювати позиції українських військових. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці в Facebook. «Як повідомляє мені Володимир Мороз, голова Мар'їнської райдержадміністрації, обстріл тривав протягом кількох



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Сьогодні вранці вулиці, які потрапили під обстріл, обходить оглядова група

У Мар'їнці (Донецька область) незаконні збройні формування продовжують обстрілювати позиції українських військових. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці в Facebook.

«Як повідомляє мені Володимир Мороз, голова Мар'їнської райдержадміністрації, обстріл тривав протягом кількох годин: приблизно з 18 години вечора до 3 ночі. Сьогодні вранці вулиці, які потрапили під обстріл, обходить оглядова група. Поки виявили один пошкоджений будинок - на вулиці Шевченка, 266, в ньому живе дві людини», - написав він.

За словами Жебрівського, група продовжує роботу. Постраждалі від обстрілів отримають всю необхідну допомогу. Нагадаємо, 28 листопада проросійські бойовики ввечері обстріляли контрольний пункт пропуску «Майорск», де крім військових знаходилися мирні жителі, які залишилися там на ніч.

«Вчора ввечері з 21:45 до 22:15 рашисты обстріляли КПВВ "Майорск" зі стрілецької зброї. До того часу в пункті надання допомоги перебували 11 цивільних, які залишилися на ночівлю на КПВВ, та 4 працівника ДСНС», - повідомив Жебрівський.