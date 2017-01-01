Бойовики продовжують провокації на пунктах пропуску, – штаб АТО

Бойовики навмисно затримують оформлення та пропуск автомобільного транспорту

Бойовики продовжують провокації на КПВВ, які перебувають на лінії розмежування сторін. Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації на сторінці Facebook штабу АТО. «21 грудня 2017 року персонал КПВВ «Новотроїцьке» та КПВВ «Мар’їнка» на території, підконтрольній уряду України,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойовики порушують режим роботи пунктів пропуску на Донбасі

Бойовики навмисно затримують оформлення та пропуск автомобільного транспорту

Бойовики продовжують провокації на КПВВ, які перебувають на лінії розмежування сторін.

Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації на сторінці Facebook штабу АТО.

«21 грудня 2017 року персонал КПВВ «Новотроїцьке» та КПВВ «Мар’їнка» на території, підконтрольній уряду України, були змушені вкотре продовжити свою роботу для оформлення дозволів переміщення громадян і транспортних засобів більше ніж на 1 годину та на 30 хв. відповідно», – йдеться у заяві.

«Це відбувається у зв’язку із тим, що представники ОРДО навмисно затримують оформлення та пропуск автомобільного транспорту та цивільного населення до «сірої зони» безпосередньо перед завершенням роботи КПВВ, які знаходяться на території, підконтрольній уряду України. На КПВВ «Новотроїцьке», після завершення робочого часу, у «сірій зоні» опинилось 100 автомобілів, а на КПВВ «Мар’їнка» – 90 автомобілів», – наголосили в СЦКК.

«Українська сторона СЦКК засуджує такі дії НЗФ ОРДО та підкреслює, що внаслідок порушення режиму пропуску на КПВВ з боку НЗФ ОРДО і створюється смертельна небезпека для мирних громадян України», – заявили в СЦКК.